Incidente a Torino | scontro tra auto e scooter centauro in ospedale

Incidente in piazza Sabotino a Torino. Si è trattato dello scontro tra un'auto Lancia Ypsilon e uno scooter Piaggio Vespa che, come succede sempre in questi casi, ha provocato la caduta del mezzo a due ruote. L'uomo che era bordo è stato.

