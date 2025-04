Incidente a Pino Torinese | auto si schianta contro il muro di una casa lunghe code

Incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 7 aprile 2025, in via San Felice a Pino Torinese. Un'auto Kia è sbandata all'altezza della strettoia vicino al bivio con via Costa andando a schiantarsi contro un muro. Fortunatamente per la donna a bordo, sono esplosi gli airbag che.

