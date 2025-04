Incidente a Giussano auto sbanda e si ribalta più volte sulla Statale 36 | morta una 49enne

Giussano (Monza), 7 aprile 2025 – Tragico Incidente stradale, nella serata di domenica 6 aprile, lungo la Statale 36 Valassina, nel tratto compreso tra Verano Nord e Giussano Verano Sud, poco dopo l’uscita di Arosio (Como). Lo schianto, accaduto poco prima delle 23, ha coinvolto una sola automobile, una Fiat 500. La conducente, per cause in via di accertamento, avrebbe perso il controllo e il veicolo ha sbandato ribaltandosi più volte. Secondo quanto riporta l’Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza la donna al volante, una 49enne, sarebbe stata sbalzata all’esterno del veicolo e sarebbe deceduta sul colpo a causa dell’impatto. Inutili i tentativi di rianimarla: troppo gravi le ferite riportate dalla donna nel violentissimo impatto. Sul posto, oltre che un’ambulanza e una automedica, inviate dal 118, e una pattuglia della Polizia stradale, sono arrivate anche le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con due autopompe dal distaccamento di Seregno. Ilgiorno.it - Incidente a Giussano, auto sbanda e si ribalta più volte sulla Statale 36: morta una 49enne Leggi su Ilgiorno.it (Monza), 7 aprile 2025 – Tragicostradale, nella serata di domenica 6 aprile, lungo la36 Valassina, nel tratto compreso tra Verano Nord eVerano Sud, poco dopo l’uscita di Arosio (Como). Lo schianto, accaduto poco prima delle 23, ha coinvolto una solamobile, una Fiat 500. La conducente, per cause in via di accertamento, avrebbe perso il controllo e il veicolo hatondosi più. Secondo quanto riporta l’Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza la donna al volante, una, sarebbe stata sbalzata all’esterno del veicolo e sarebbe deceduta sul colpo a causa dell’impatto. Inutili i tentativi di rianimarla: troppo gravi le ferite riportate dalla donna nel violentissimo impatto. Sul posto, oltre che un’ambulanza e unamedica, inviate dal 118, e una pattuglia della Polizia stradale, sono arrivate anche le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con duepompe dal distaccamento di Seregno.

