Inchieste urbanistica il governatore Fontana incontra le Famiglie sospese | il Salva Milano va realizzato

Milano, 7 aprile 2025 – Il governatore lombardo Attilio Fontana ha incontrato il Comitato "Famiglie sospese-Vite in attesa", cioè il gruppo che rappresenta le Famiglie che a Milano hanno acquistato una casa oggetto di indagine. "Non ho potuto fare altro che ribadire la mia solidarietà" verso chi "sta subendo un danno importante e ho ribadito quello che ho sempre detto, ovvero che il Salva Milano, che sia questo o che sia una forma diversa, va assolutamente realizzato". Il presidente di Regione Lombardia lo ha ribadito al termine dell'incontro con i rappresentanti delle Famiglie a Palazzo Lombardia. "Io lo dicevo da subito per due motivazioni - ha spiegato -, una di carattere specifico, anche perché i numeri delle Famiglie che mi hanno fatto vedere sono di gran lunga superiori rispetto a quelli che si leggono sui giornali.

