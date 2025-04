Inchiesta Gintoneria un cliente da 1 milione di euro per Davide Lacerenza | soldi versati fino a pochi giorni prima degli arresti

Inchiesta sulla Gintoneria e dalle indagini emerge che Davide Lacerenza aveva un cliente da un milione di euro. Non solo, l’uomo avrebbe continuato a versare denaro per quei “pacchetti” fatti di bottiglie di pregio, ma soprattutto cocaina ed escort, fino a pochi giorni prima degli arresti dell’imprenditore e Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, e di un loro presunto factotum, fino ad un totale, in tre anni, di circa un milione di euro. La nuova cifra che avrebbe pagato il rampollo di una ricca famiglia, il “cliente” più assiduo dei presunti servizi illeciti offerti dalla Gintoneria di Milano e dal privé La Malmaison, risulta da atti depositati nell'Inchiesta per l'udienza che si è tenuta oggi al Riesame per Nobile su un provvedimento di sequestro di soldi. Ilgiorno.it - Inchiesta Gintoneria, un cliente da 1 milione di euro per Davide Lacerenza: soldi versati fino a pochi giorni prima degli arresti Leggi su Ilgiorno.it Milano, 7 aprile 2025 – Prosegue l’sullae dalle indagini emerge cheaveva unda undi. Non solo, l’uomo avrebbe continuato a versare denaro per quei “pacchetti” fatti di bottiglie di pregio, ma soprattutto cocaina ed escort,dell’imprenditore e Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, e di un loro presunto factotum,ad un totale, in tre anni, di circa undi. La nuova cifra che avrebbe pagato il rampollo di una ricca famiglia, il “” più assiduo dei presunti servizi illeciti offerti dalladi Milano e dal privé La Malmaison, risulta da atti depositati nell'per l'udienza che si è tenuta oggi al Riesame per Nobile su un provvedimento di sequestro di

