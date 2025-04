Anteprima24.it - Incendio Scafati, misure contro l’allarme diossina: aperta inchiesta per stabilire la cause

Tempo di lettura: 2 minutiPasquale Aliberti, il sindaco diha deciso di estendere a tutta la popolazione residente nel territorio della città di, l’ordinanza che vieta di consumare e vendere frutta e verdura raccolti dopo l’, di utilizzare risorse idriche provenienti da vasche e pozzi non protetti dalle precipitazioni aeree per fini alimentari ed anche il pascolo. È una delledi protezionel’emergenza inquinamento e, in seguito all’che ha devastato l’impianto per il trattamento di rifiuti Sen.Ec.A.Nelle ultime ore, in seguito al peggioramento delle condizioni metereologiche ed in particolare per la presenza di venti forti, il sindaco ha anche disposto la chiusura per oggi della villa e del cimitero. Anche il Comune di Angri ha emanato un’ordinanza che limita una serie di attività e chiede anche di tenere chiusi gli impianti di areazione e condizionamento.