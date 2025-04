Incendio in un ristorante cinese di Milano | fiamme divampano in cucina arrivano i pompieri

cucina di un ristorante cinese di via Imbonati a Milano nella notte tra domenica e lunedì 7 aprile, teatro di un Incendio domato dai pompieri di via Messina. Milanotoday.it - Incendio in un ristorante cinese di Milano: fiamme divampano in cucina, arrivano i pompieri Leggi su Milanotoday.it L’olio bollente che s’incendia, le lingue di fuoco che si allungano sui mobili e l’intervento dei vigili del fuoco. Attimi di paura nelladi undi via Imbonati anella notte tra domenica e lunedì 7 aprile, teatro di undomato daidi via Messina.

