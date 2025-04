Incendio ex Helios di Scafati la denuncia di Mario Santocchio FdI | Da anni chiediamo la delocalizzazione

Incendio sviluppatosi nell’area industriale di contrada Cappelle ha sollevato ancora una volta gravi interrogativi sulla sicurezza e sulla regolarità degli impianti presenti nella zona Pip di Scafati. A farsi portavoce delle preoccupazioni dei cittadini è Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che interviene con parole ferme e richieste chiare sul rogo al sito di stoccaggio dei rifiuti dell’ex Helios. «Le immagini che arrivano da contrada Cappelle – dichiara Santocchio – sono inquietanti e allarmanti. I rifiuti sono pericolosi già allo stato integro, figuriamoci se dati alle fiamme. È una situazione intollerabile».Fratelli d’Italia torna a sottolineare come la presenza dell’impianto interessato dall’Incendio sia da tempo oggetto di contestazione. Anteprima24.it - Incendio ex Helios di Scafati, la denuncia di Mario Santocchio (FdI): “Da anni chiediamo la delocalizzazione” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiIl devastantesviluppatosi nell’area industriale di contrada Cappelle ha sollevato ancora una volta gravi interrogativi sulla sicurezza e sulla regolarità degli impianti presenti nella zona Pip di. A farsi portavoce delle preoccupazioni dei cittadini è, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che interviene con parole ferme e richieste chiare sul rogo al sito di stoccaggio dei rifiuti dell’ex. «Le immagini che arrivano da contrada Cappelle – dichiara– sono inquietanti e allarmanti. I rifiuti sono pericolosi già allo stato integro, figuriamoci se dati alle fiamme. È una situazione intollerabile».Fratelli d’Italia torna a sottolineare come la presenza dell’impianto interessato dall’sia da tempo oggetto di contestazione.

Incendio all'impianto ex Helios di Scafati, la denuncia di Mario Santocchio (FdI): Da anni chiediamo la delocalizzazione dell'impianto. Incendio all'impianto ex Helios di Scafati, la denuncia di Mario Santocchio (FdI): «Da anni chiediamo la delocalizzazione dell'impianto. Scafati. Incendio ex Helios, 5 vigili feriti. Incendio rifiuti a Scafati, indagini in corso sulle cause. La diretta con "La Città di Salerno". SCAFATI, INCENDIO DI VASTE PROPORZIONI AL SITO DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI EX HELIOS. Scafati, fiamme nell’ex sito di stoccaggio della Helios. Ne parlano su altre fonti

Incendio all'impianto ex Helios di Scafati, la denuncia di Mario Santocchio - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Incendio all'impianto ex Helios di Scafati, la denuncia di Mario Santocchio (FdI): «Da anni chiediamo la delocalizzazione dell'impianto» - Il devastante incendio sviluppatosi nell'area industriale di contrada Cappelle ha sollevato gravi interrogativi sulla sicurezza e sulla regolarità degli impianti presenti nella zona Pip di Scafati. A ... (ilvescovado.it)

Incendio in un capannone di rifiuti speciali a Scafati, enorme colonna di fumo nero - PUBBLICITÀ Un violento incendio è scoppiato questa mattina all’interno di un’azienda per il trattamento di rifiuti speciali a Scafati in via Ferraris. Un’enorme colonna di fumo nero, denso e maleodora ... (informazione.it)