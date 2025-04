Anteprima24.it - Incendio all’ex impianto Helios, Villani (M5s): “Servono interventi immediati”

Tempo di lettura: 2 minuti“L’che ha colpito il sito di stoccaggio rifiuti dell’exa Scafati desta profonda preoccupazione per la salute e la sicurezza pubblica. Il rogo, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione di alcune famiglie, ha provocato forte apprensione tra i residenti e le autorità locali. Da anni denunciamo i rischi legati a questo, e ora ci troviamo di fronte a un disastro annunciato. Il Ministro dell’Ambiente deve intervenire con urgenza, garantendo controlli straordinari e promuovendo la delocalizzazione dell’. Le istituzioni non hanno fatto abbastanza per tutelare i cittadini, adesso serve fare chiarezza sulla situazione per evitare ulteriori danni. Come Deputata, ho già portato il caso in Parlamento, ricordando che l’è stato autorizzato senza le necessarie garanzie per la sicurezza ambientale, e che i rischi per la salute pubblica erano evidenti fin da subito.