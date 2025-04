Incendio all' esterno di una abitazione a San Marco di Castellabate | corrono i caschi rossi

Marco di Castellabate, in località Catarozze: all’esterno di una villetta, è improvvisamente scoppiato un Incendio. Distrutta, in particolare, un’apecar parcheggiata.Sul posto, dunque, i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Tanto. Salernotoday.it - Incendio all'esterno di una abitazione a San Marco di Castellabate: corrono i caschi rossi Leggi su Salernotoday.it Tensione, stamattina, a Sandi, in località Catarozze: all’di una villetta, è improvvisamente scoppiato un. Distrutta, in particolare, un’apecar parcheggiata.Sul posto, dunque, i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Tanto.

Incendio all'esterno di una abitazione a San Marco di Castellabate: corrono i caschi rossi. Incendio porticato. Incendio nel bar di "Febbre da Cavallo", a fuoco il gazebo esterno. Incendio in una casa a Roveredo: due persone intossicate. Roveredo in piano, cercano di spegnere le fiamme nel portico, due intossicati. Esplode un forno esterno, principio di incendio in un'abitazione. Ne parlano su altre fonti

Incendio in un’abitazione a Castellabate: necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco - Le fiamme hanno distrutto un’apecar parcheggiata nel giardino dell’abitazione, sotto una tettoia. A dare immediatamente l’allarme sono stati gli stessi proprietari di casa. Fondamentale è stato ... (infocilento.it)

Esplode un forno esterno, principio di incendio in un'abitazione - i vigili del fuoco sono intervenuti a Stra in Via Enrico Galvaligi a causa dello scoppio di un forno esterno a un'abitazione. L'incidente ha provocato un principio di incendio, prontamente spento ... (msn.com)

Auto in fiamme nella notte, l'incendio si estende alla casa: salvi due adulti e due minori - Il rogo è divampato poco prima della mezzanotte tra sabato 5 aprile e sabato 6 aprile 2025. Ancora non sono chiare le cause dell'incendio che ha messo in serio pericolo tutti gli occupanti della casa ... (udinetoday.it)