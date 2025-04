Incendio a Scafati i rilievi Arpac | Diossine e altri inquinanti sotto i limiti

Arpac sull'Incendio del 5 aprile al sito di trattamento rifiuti "Seneca" di Scafati non mostrano criticità ambientali significative. Le analisi hanno rilevato concentrazioni di Diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili sotto il limite di.

