Thesocialpost.it - Incendio a Parigi, colonna di fumo si alza dalla città: 200 pompieri al lavoro

Un vastoha preso piede questa sera nei pressi di un centro di smaltimento rifiuti situato nel XVII arrondissement di, vicino al tribunale giudiziario, come riportato dai giornalisti di Le Parisien presenti sul luogo. Le immagini deldenso che sinel cielo stanno rapidamente circolando sui social, visibili non solo nella capitale, ma anche nelle aree circostanti. Fortunatamente, il Comune diha comunicato che al momento non ci sono segnalazioni di feriti.Le autorità locali hanno esortato la popolazione a evitare la zona per agevolare ildei soccorritori e hanno invitato alla massima prudenza durante le operazioni di spegnimento. Circa 60 automezzi deie circa 200 vigili del fuoco sono stati mobilitati per domare l’che ha devastato uno degli impianti di riciclaggio più grandi della