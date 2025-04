In via don Milani a Poasco una palestra di calisthenics per fare esercizi all’aperto

palestra di calisthenics, per eseguire esercizi all’aperto, sta per vedere la luce a Poasco, in via don Milani. Il nuovo spazio per gli allenamenti en plein air, i cui lavori sono ormai in dirittura d’arrivo, fa parte di un più ampio parco multifunzionale che verrà realizzato come punto di ritrovo per gli abitanti della frazione. Oltre al calisthenics, ci saranno un campo da basket, un’area pic nic e degli orti urbani, da cedere in gestione ai cittadini interessati. Il parco polifunzionale andrà così a sostituire il campo da basket di via unica Poasco, che a detta di alcuni residenti rappresenta una fonte di rumori e disturbo, e che il Comune ha deciso di abbattere. "Siamo molto soddisfatti della rapidità con cui è stato realizzato questo importante intervento di arredo urbano - osserva Massimiliano Mistretta, assessore ai Lavori pubblici -. Ilgiorno.it - In via don Milani a Poasco una palestra di calisthenics per fare esercizi all’aperto Leggi su Ilgiorno.it Unadi, per eseguire, sta per vedere la luce a, in via don. Il nuovo spazio per gli allenamenti en plein air, i cui lavori sono ormai in dirittura d’arrivo, fa parte di un più ampio parco multifunzionale che verrà realizzato come punto di ritrovo per gli abitanti della frazione. Oltre al, ci saranno un campo da basket, un’area pic nic e degli orti urbani, da cedere in gestione ai cittadini interessati. Il parco polifunzionale andrà così a sostituire il campo da basket di via unica, che a detta di alcuni residenti rappresenta una fonte di rumori e disturbo, e che il Comune ha deciso di abbattere. "Siamo molto soddisfatti della rapidità con cui è stato realizzato questo importante intervento di arredo urbano - osserva Massimiliano Mistretta, assessore ai Lavori pubblici -.

