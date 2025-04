In uno zaino abbandonato tra i rifiuti di San Cristoforo trovati sette chili di cocaina purissima

Cristoforo, hanno rinvenuto e sequestrato uno zaino contenente circa 7 chilogrammi di cocaina, suddivisa in otto panetti. La droga, destinata con. Cataniatoday.it - In uno zaino abbandonato tra i rifiuti di San Cristoforo trovati sette chili di cocaina purissima Leggi su Cataniatoday.it Nel pomeriggio di qualche giorno fa, i carabinieri della stazione di piazza Dante, durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere San, hanno rinvenuto e sequestrato unocontenente circa 7 chilogrammi di, suddivisa in otto panetti. La droga, destinata con.

In uno zaino abbandonato tra i rifiuti di San Cristoforo trovati sette chili di cocaina purissima:. Sequestrati circa 7 chili di cocaina nascosti all'interno di uno zaino tra i rifiuti.

Catania. Scovati 7 kg di cocaina nascosti all’interno di uno zaino tra i rifiuti - Nel pomeriggio di qualche giorno fa, nel quartiere San Cristoforo, i Carabinieri della Stazione di Piazza Dante, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto e ... (libertasicilia.it)

