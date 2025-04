In piazza col M5s | Li votavo poi Conte umiliato

piazza insieme agli esponenti del Movimento 5 Stelle, un posto d'onore accanto alla tiktoker campana Rita De Crescenzo merita un altro influencer, Simone Ruzzi. Meglio noto, nel mare magnum dei social, con il soprannome di Cicalone. Romano, ex pugille, youtuber, la fama di giustiziere del popolo e paladino della lotta sotterranea (intesa in senso letterale: sotto terra, nelle metropolitane della Capitale) e in superficie contro ladri, borseggiatori, delinquentelli e criminali vari. Di solito si aggira tra le banchine delle fermate "Spagna" e "Barberini", quelle più affollate di turisti ignari di quanto sia alto il rischio di venire borseggiati: "Pickpocket, come urla sempre Valerio Staffelli che con lui condivide la denuncia a Striscia la notizia, sul versante milanese. Liberoquotidiano.it - In piazza col M5s: "Li votavo, poi...", Conte umiliato Leggi su Liberoquotidiano.it Nella galleria di personaggi imbarazzanti comparsi ininsieme agli esponenti del Movimento 5 Stelle, un posto d'onore accanto alla tiktoker campana Rita De Crescenzo merita un altro influencer, Simone Ruzzi. Meglio noto, nel mare magnum dei social, con il soprannome di Cicalone. Romano, ex pugille, youtuber, la fama di giustiziere del popolo e paladino della lotta sotterranea (intesa in senso letterale: sotto terra, nelle metropolitane della Capitale) e in superficie contro ladri, borseggiatori, delinquentelli e criminali vari. Di solito si aggira tra le banchine delle fermate "Spagna" e "Barberini", quelle più affollate di turisti ignari di quanto sia alto il rischio di venire borseggiati: "Pickpocket, come urla sempre Valerio Staffelli che con lui condivide la denuncia a Striscia la notizia, sul versante milanese.

