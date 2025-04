In migliaia per l' ultimo saluto a Sara Campanella L' amore non uccide | GUARDA

migliaia di persone hanno preso parte ai funerali di Sara Campanella, la studentessa 22enne uccisa a Messina da un suo compagno di università, Stefano Argentino, reo confesso dell'omicidio. Le esequie si sono svolte nella chiesa San Giovanni Battista a Misilmeri, in provincia di Palermo. "L'amore non uccide!", ha detto nell'omelia l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. Iltempo.it - In migliaia per l'ultimo saluto a Sara Campanella. “L'amore non uccide” | GUARDA Leggi su Iltempo.it di persone hanno preso parte ai funerali di, la studentessa 22enne uccisa a Messina da un suo compagno di università, Stefano Argentino, reo confesso dell'omicidio. Le esequie si sono svolte nella chiesa San Giovanni Battista a Misilmeri, in provincia di Palermo. "L'non!", ha detto nell'omelia l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.

