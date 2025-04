In aumento i casi di morbillo | Tra gli adulti pochi vaccinati

morbillo, pneumococco ed herpes zoster. Quattro malattie per cui esiste un vaccino: e l’Ausl sta cercando di aumentare la copertura. Partiamo dal morbillo, per il quale ultimamente in Italia e in tutto il mondo si è registrato un aumento dei casi. L’obiettivo è vaccinare i nati negli anni ’80. “Ora la vaccinazione viene fatta a tutti i nuovi nati, tra i bambini la copertura è molto alta – spiega Silvestrini – ma nella fascia tra i 18 e i 59 anni tanti non l’hanno ricevuta perché non era ancora obbligatoria e non hanno avuto la malattia perché circolava meno che in passato. Il morbillo è la malattia più contagiosa al mondo: con una copertura ridotta scoppiano focolai che si propagano velocemente, e in un caso su 1.000 si sviluppa un’encefalite che può essere mortale. Ilrestodelcarlino.it - In aumento i casi di morbillo: “Tra gli adulti pochi vaccinati” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ravenna, 7 aprile 2025 – Virus hpv,, pneumococco ed herpes zoster. Quattro malattie per cui esiste un vaccino: e l’Ausl sta cercando di aumentare la copertura. Partiamo dal, per il quale ultimamente in Italia e in tutto il mondo si è registrato undei. L’obiettivo è vaccinare i nati negli anni ’80. “Ora la vaccinazione viene fatta a tutti i nuovi nati, tra i bambini la copertura è molto alta – spiega Silvestrini – ma nella fascia tra i 18 e i 59 anni tanti non l’hanno ricevuta perché non era ancora obbligatoria e non hanno avuto la malattia perché circolava meno che in passato. Ilè la malattia più contagiosa al mondo: con una copertura ridotta scoppiano focolai che si propagano velocemente, e in un caso su 1.000 si sviluppa un’encefalite che può essere mortale.

Morbillo, casi in aumento. Cosa rischiano adulti e bambini. Morbillo, in Europa boom di contagi. Italia al secondo posto, rischio impennata in primavera. Emergenza morbillo in Liguria: casi in aumento e focolaio a ponente. La Regione: «Alto rischio di complicanze negli adulti, vaccinazione importante». Morbillo: sintomi, cause, cure e come prevenirlo. «Morbillo, il boom di casi tra gli adulti non vaccinati mette a rischio i bambini». SIMG – Morbillo e pertosse in aumento anche in Italia, fondamentali le vaccinazioni sia per i bambini che per gli adulti. Ne parlano su altre fonti

Morbillo, alert Oms: in Usa aumento anomalo di casi - L'11 marzo 2025, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha ricevuto un rapporto dal National Focal Point (Nfp) degli Stati Uniti su un'epidemia di morbillo, che ha raggiunto quasi 400 casi, in c ... (informazione.it)

Perché l’encefalite da morbillo non ci fa molta paura? - In Europa si sta verificando un notevole aumento di contagi di morbillo, con i casi raddoppiati in un anno, a causa di un calo delle coperture vaccinali. L'Italia è uno dei paesi più colpiti da questo ... (lescienze.it)

Bambina di 8 anni morta di morbillo: contagi e ricoveri in forte aumento in Usa, l'epidemia sta peggiorando - Morta a 8 anni per morbillo, seconda vittima negli USA. Oltre 600 casi nel 2025. Non era vaccinata. Cresce la preoccupazione per l’epidemia in corso ... (virgilio.it)