In arrivo i ristori per le aziende agricole danneggiate dalle condizioni meteo avverse

Una boccata d'ossigeno per le imprese frutticole della bassa padovana in seria difficoltà per il maltempo. La nuova tranche di pagamenti arretrati in arrivo da Agea e AgriCat rappresenta un sostegno importante per decine di migliaia di imprese e segue gli impegni assunti dalla task force nata.

In arrivo oltre 8 milioni di euro a sostegno delle aziende agricole emiliano-romagnole - Agrea, l’agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura dell’Emilia-Romagna, ha avviato i pagamenti dei saldi 2024 del I pilastro Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (Feaga). A beneficiarne saranno ... (sulpanaro.net)

Sostegno ad aziende agricole e allevamenti, in arrivo 22 milioni - In arrivo 22 milioni per tutelare ... interventi finalizzati alla protezione delle colture agricole e degli allevamenti stabulati. Al termine della fase di valutazione, sono risultate essere 383 le ... (msn.com)