In arrivo 185 milioni di euro per i progetti di rigenerazione urbana sostenibile

progetti presentati dal Comune che saranno destinatari del finanziamento da 18. Casertanews.it - In arrivo 18,5 milioni di euro per i progetti di rigenerazione urbana sostenibile Leggi su Casertanews.it La Giunta Comunale di Caserta ha approvato una delibera con la quale si dà il via alla procedura che porterà alla formazione di una cabina di regia con la Regione Campania, con l’obiettivo di selezionare alcuni dei 30presentati dal Comune che saranno destinatari del finanziamento da 18.

BBVA e BEI stanziano 185 milioni di euro per progetti abitativi a emissioni prossime allo zero guidati da PMI spagnole. Trova scatola da scarpe con 185 milioni di lire, Bankitalia non le converte in euro. Milano fashion week, l’indotto cresce a 185 milioni. Confcommercio Milano: indotto della Fashion Week di 185 milioni di euro. Milano Fashion Week, indotto in crescita: previsti 185 milioni di euro. Manovra: 185 milioni di euro per attività produttive e turismo. Ne parlano su altre fonti

In arrivo oltre 8 milioni di euro a sostegno delle aziende agricole emiliano-romagnole - BOLOGNA - In arrivo più di 18 milioni di euro di fondi europei per l’agricoltura dell’Emilia-Romagna. Agrea, l’agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura dell’Emilia-Romagna, ha avviato i ... (sulpanaro.net)