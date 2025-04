Impusta Meeting Criticism of Ancelotti

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-07 14:18:00 Juan Ramón López Caro era l'allenatore del Real Madrid nell'ultima faccia tra la squadra bianca e l'Arsenal. Ha parlato dei ricordi sul sito web di Kooora. "Impariamo sempre dalle sconfitte. Abbiamo perso a casa per un obiettivo a zero e non eravamo abbastanza forti difensivamente. È vero che eravamo superiori per gran parte del gioco, ma non sapevamo come fare le possibilità. Avevamo così tante chiare opportunità di obiettivo che non era naturale che non ne avessimo trasformati."Per López Caro Un errore difensivo ha condannato la squadra bianca. "Secondo me eravamo una squadra migliore, ma abbiamo commesso un errore difensivo che ci è costato molto. Il comportamento e le prestazioni dei giocatori erano eccezionali, ma la nostra mancanza di capacità di punteggio era ciò che ha causato la nostra eliminazione del torneo.