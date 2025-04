Impresa Luvo Barattoli Arzano piegato il temibile Pomezia

Luvo Barattoli Arzano porta a casa la vittoria tenendo a bada una formazione che ha dimostrato di poter competere con tutti i sestetti del girone. Importante successo della Luvo Barattoli Arzano che prosegue la striscia positiva piegando in tre set il temibile Pomezia. La squadra di casa ha usato le sue armi migliori per

Luvo Barattoli Arzano centra l’impresa contro Bisceglie - - Quotidiano di Informazioni Online. PALLAVOLO B1 F. LA LUVO BARATTOLI ARZANO SI ARRENDE IN CASA DELLA STAR VOLLEY BISCEGLIE. Pallavolo, Luvo Barattoli Arzano: nuovo stop, il Santa Lucia vince in rimonta. Putignano lancia la Luvo Barattoli Arzano. Sport - Savoia calcio. Squalifica del campo per tre giornate e 4500 € di multa. L'Arzano Volley è rinato! Terza vittoria consecutiva e salvezza più vicina. Ne parlano su altre fonti

