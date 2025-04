Imolese spreca il vantaggio | Piacenza rimonta e pareggia 2-2

Imolese 2 Piacenza 2 Imolese: Lopez Salgado; Barnabà, Dall'Osso, Ale, Agbugui (47' st Elefante); Manzoni, Brandi (40' st Lolli); Mattiolo (31' st Adorni), Manes (17' st Vlahovic), Garavini; Raffini (37' st Melloni). All. D'Amore. Piacenza: Franzini; Napoletano (20' st Somma), Iob, Zucchini, Ruiz (18' st Casazza); Andreoli, Muhic (1' st Recino), Bachini; Santarpia (5' st Dalcerri); Castelli, D'Agostino. All. Rossini. Arbitro: Romeo di Genova. Reti: 21' pt Barnabà, 27' pt Raffini (rigore), 25' st D'Agostino, 33' st Recino (rigore). Note: Lopez Salgado espulso al 30' st. Ammoniti: D'Agostino, Dall'Osso, Zucchini, Bachini, Somma, Agbugui, Iob. IMOLA Posticipo indigesto. Nell'insolita domenica sera del Galli, l'Imolese si butta via nel secondo tempo, facendosi rimontare il doppio vantaggio dal Piacenza, dopo un primo tempo lanciato, approcciato bene e chiuso avanti 2-0, con i gol di Barnabà e Raffini.

