La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 7 aprile. Papa Francesco va in piazza a San Pietro per il Giubileo degli Ammalati e della Sanità coi naselli per l'ossigeno e la sedia a rotelle, salutando i ventimila pellegrini presenti. “Crudele e disumana una società che non riesce ad accettare i sofferenti”.