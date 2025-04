Ilary Blasi svela il camerino extra lusso per The Couple

camerino, quello di Ilary Blasi sembra un vero e proprio appartamento di lusso, pensato appositamente per lei in occasione del debutto del suo nuovo programma televisivo, The Couple. Dopo una lunga pausa lontana dai riflettori, la conduttrice romana è pronta a tornare in onda e ha deciso di condividere con i fan un’anteprima esclusiva dello spazio che la accoglierà durante la prima edizione del reality, al via lunedì 7 aprile su Canale 5.Ilary ha mostrato il suo camerino attraverso un video pubblicato nelle storie Instagram: un piccolo tour in un ambiente che trasuda stile e personalità. L’area è composta da un ampio soggiorno con tavolo e divani colorati – ideale per ripassare la scaletta e confrontarsi con il team – e da un lungo corridoio che conduce a più bagni e a una grande sala trucco, completa di cabina armadio dove saranno custoditi gli outfit scelti per le varie puntate dello show. Panorama.it - Ilary Blasi svela il camerino extra lusso per “The Couple” Leggi su Panorama.it Più che un semplice, quello disembra un vero e proprio appartamento di, pensato appositamente per lei in occasione del debutto del suo nuovo programma televisivo, The. Dopo una lunga pausa lontana dai riflettori, la conduttrice romana è pronta a tornare in onda e ha deciso di condividere con i fan un’anteprima esclusiva dello spazio che la accoglierà durante la prima edizione del reality, al via lunedì 7 aprile su Canale 5.ha mostrato il suoattraverso un video pubblicato nelle storie Instagram: un piccolo tour in un ambiente che trasuda stile e personalità. L’area è composta da un ampio soggiorno con tavolo e divani colorati – ideale per ripassare la scaletta e confrontarsi con il team – e da un lungo corridoio che conduce a più bagni e a una grande sala trucco, completa di cabina armadio dove saranno custoditi gli outfit scelti per le varie puntate dello show.

