Ilary Blasi | “In coppia posso essere una rompiscatole Bastian Muller mi fa sentire sicura”

Ilary Blasi, ospite del salotto di Verissimo, rivela alcuni dettagli del suo rapporto con Bastian Muller. Parla, poi, dell'emozione di condurre The Couple, programma tv in onda su Canale 5 da lunedì 7 aprile: "Sono felice di rimettermi in gioco". Leggi su Fanpage.it , ospite del salotto di Verissimo, rivela alcuni dettagli del suo rapporto con. Parla, poi, dell'emozione di condurre The Couple, programma tv in onda su Canale 5 da lunedì 7 aprile: "Sono felice di rimettermi in gioco".

