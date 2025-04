Ilary Blasi | gioie in tv dolori in tribunale

Ilary Blasi è pronta a tornare in prima serata con un nuovo e ambizioso progetto televisivo. Da stasera, lunedì 7 aprile 2025, su Canale 5 debutta "The Couple", un reality game che la vede al timone, affiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommassini. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, mette in gioco otto coppie – formate da personaggi famosi e persone comuni – che si sfideranno settimana dopo settimana per conquistare un montepremi da 1 milione di euro.Ogni puntata, trasmessa in diretta durante il prime time, vedrà i concorrenti affrontare prove fisiche e mentali. Solo le sfide in esterna saranno registrate in anticipo. Le coppie dovranno mettere alla prova il loro legame non solo per superare le prove, ma anche per ottenere il favore del pubblico e restare in gara evitando l'eliminazione al televoto.

