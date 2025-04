Ilary Blasi confermata alla conduzione di Battiti Live con Alvin

Ilary Blasi tornerà alla conduzione di Battiti Live, lo show musicale di Radio Norba che fa ballare le piazze della Puglia durante l’estate. La presentatrice e showgirl si tufferà nuovamente «nel cuore della musica», per citare lo slogan ufficiale della manifestazione, al fianco di Alvin, con cui ha già condiviso il palco nel 2024. È stato proprio quest’ultimo a confermare le indiscrezioni degli ultimi giorni intervenendo a Verissimo, dove la collega era ospite: «Poi andiamo al mare perché torniamo questa estate con Battiti Live». La conferma arriva dopo gli ottimi risultati della scorsa edizione che, passata da Italia 1 a Canale 5, ha registrato una media del 19 per cento di share in tutte le cinque puntate in onda.Ilary Blasi alla Festa del Cinema di Roma 2024 (Imagoeconomica).Ilary Blasi torna intanto con The Couple: «Felice di rimettermi in gioco»Prima di riprendere le redini di Battiti Live, Ilary Blasi è attesa con il debutto su Canale 5, in prima serata ogni lunedì dal 7 aprile, di The Couple – Una vittoria per due, reality game che ricorda per alcuni versi il Grande Fratello appena terminato. Lettera43.it - Ilary Blasi confermata alla conduzione di Battiti Live con Alvin Leggi su Lettera43.it torneràdi, lo show musicale di Radio Norba che fa bre le piazze della Puglia durante l’estate. La presentatrice e showgirl si tufferà nuovamente «nel cuore della musica», per citare lo slogan ufficiale della manifestazione, al fianco di, con cui ha già condiviso il palco nel 2024. È stato proprio quest’ultimo a confermare le indiscrezioni degli ultimi giorni intervenendo a Verissimo, dove la collega era ospite: «Poi andiamo al mare perché torniamo questa estate con». La conferma arriva dopo gli ottimi risultati della scorsa edizione che, passata da Italia 1 a Canale 5, ha registrato una media del 19 per cento di share in tutte le cinque puntate in onda.Festa del Cinema di Roma 2024 (Imagoeconomica).torna intanto con The Couple: «Felice di rimettermi in gioco»Prima di riprendere le redini diè attesa con il debutto su Canale 5, in prima serata ogni lunedì dal 7 aprile, di The Couple – Una vittoria per due, reality game che ricorda per alcuni versi il Grande Fratello appena terminato.

