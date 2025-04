è tornata nel salotto di Verissimo, dall'amica Silvia Toffanin, per parlare del suo nuovo progetto televisivo: la conduzione di The

Ilary Blasi col coordinato, must have di stagione: è pronta per il debutto a The Couple.

Ilary Blasi, estate d’amore a Mykonos con Bastian Muller: il look (coordinato) tutto da copiare.

Ilary Blasi, estate d’amore a Mykonos con Bastian Muller: il look (coordinato) tutto da copiare.

Ilary Blasi e Chanel Totti alle Maldive: mamma e figlia vestono coordinate con i tubini lunghi.

Ilary Blasi debutta come attrice: le foto sul set con Giampaolo Morelli.

La casa del Grande Fratello 2025 diventerà il set di The Couple.