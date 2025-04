Ilaria uccisa da una persona di cui si fidava La madre del 23enne indagata

madre del 23enne accusato dell'omicidio di Ilaria Sula, la 22enne scomparsa il 25 marzo scorso e ritrovata cadavere all'interno di un valigione, è attualmente indagata per concorso in occultamento di cadavere. Lo ha confermato l'avvocato Fabrizio Gallo, difensore del giovane, precisando che la donna era in casa al momento del delitto e sta chiarendo la sua posizione. L'avvocato Gallo ha inoltre dichiarato che si sta valutando la possibilità di una perizia psichiatrica per il suo assistito, al fine di comprendere se vi sia un percorso pregresso che possa aver influenzato il suo comportamento. "Non è fondamentale, ma è una delle ipotesi che si può percorrere nel momento in cui anche noi difensori vogliamo capire cosa sia passato nella testa del ragazzo per compiere un gesto così grave", ha spiegato Gallo.

