Ilaria Sula, perché la madre di Mark Samson è indagata

Avrebbe aiutato il figlio nel delitto, l’ex compagno di, settimana scorsa, ha confessato di aver ucciso la ragazza e di aver tentato di occultare il cadavere, poi ritrovato in una valigia.Oggi, intanto verranno svolti i funerali della studentessa romana.La versione dinon convince e nelle ultime ore le indagini hanno coinvolto la, che sarà ascoltata ed è attualmenteper concorso in occultamento di cadavere.L’ha confermato, nelle ultime ore, l’avvocato del figlio Alessandro Pillitu. La donna non avrebbe avuto particolare simpatia pere non avrebbe gradito la relazione dei due.Il figlio, al momento, ha spiegato di aver fatto tutto da solo ma a domanda diretta sul ruolo dei genitori non ha risposto. Secondo quanto sta emergendo, invece, lalo avrebbe aiutato a ripulire la scena del crimine.