Lapresse.it - Ilaria Sula, oggi a Terni i funerali della 22enne uccisa dall’ex fidanzato

Leggi su Lapresse.it

si tengono i funerai di, la studentessa di 22annia RomaMark Samson, reo confesso del femminicidio. Il 23enne l’hail 26 marzo scorso in un appartamento di via Homs, nella Capitale.Un migliaio di persone, con in testa il feretro diseguito dai familiari, si è avviato verso il cimitero didove si svolgerà il rito funebre. Tra i partecipanti parenti, amici, conoscenti e residenticittà umbra di cui la ragazza era originaria. Presidio sotto casa diprima deiSin da questa mattina un centinaio di persone si sono date appuntamento sotto l’abitazione di famiglia. Decine di corone, mazzi di fiori e tanti biglietti ricordano la studentessaSapienza. “Se domani tocca a me distruggi tutto, voglio essere l’ultima.