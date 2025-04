Romadailynews.it - Ilaria Sula, nuovi sospetti sul caso: la madre di Mark Samson indagata per occultamento di cadavere

Leggi su Romadailynews.it

L’inchiesta sull’omicidio di, la 22enne studentessa di Terni uccisa con una serie di coltellate al collo, continua a riservare colpi di scena. Dopo la confessione diAntony, il 23enne accusato dell’omicidio, emergonodettagli e possibili implicazioni nei confronti delladel giovane, N.M. La donna, che fino a questo momento non era, potrebbe ora essere accusata di concorso indi, che ha sempre dichiarato di aver agito da solo, ha però evitato di rispondere alle domande riguardanti il ruolo dei genitori durante l’interrogatorio. Secondo le fonti investigative, ladisarebbe stata presente in casa durante il delitto e potrebbe aver aiutato il figlio a ripulire la stanza dopo l’omicidio di. A quanto si apprende, la donna non approvava la relazione tra il figlio e la giovane, un dettaglio che potrebbe avere rilevanza per le indagini.