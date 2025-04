Ilaria Sula le parole di Stefano Bandecchi | Basta parole inutili come perdono ed errore

Ilaria Sula, la 22enne vittima di femminicidio, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi davanti al cimitero ha espresso parole in merito a quanto accaduto: “Ringrazio tutta la comunità musulmana e albanese per aver con dignità e forza onorato questo momento estremante. Ternitoday.it - Ilaria Sula, le parole di Stefano Bandecchi: “Basta parole inutili come perdono ed errore” Leggi su Ternitoday.it Presente al corte funebre di, la 22enne vittima di femminicidio, il sindaco di Ternidavanti al cimitero ha espressoin merito a quanto accaduto: “Ringrazio tutta la comunità musulmana e albanese per aver con dignità e forza onorato questo momento estremante.

Ilaria Sula, le parole di Stefano Bandecchi: “Basta parole inutili come perdono ed errore”. Funerale Ilaria Sula, Stefano Bandecchi porta il feretro della giovane uccisa: «Speriamo che la giustizia italiana non ci inondi di parole inutili come "perdono"». Funerali Ilaria Sula, Bandecchi: "Non vogliamo perdono o parole inutili, ma giustizia". Funerali Ilaria Sula a Terni, la madre ha un malore all'arrivo del feretro: il padre si scaglia contro Samson. Funerali Ilaria Sula a Terni: il sindaco Bandecchi grida: “Ergastolo”. La folla lo segue a gran voce. Ilaria Sula, bara e rose bianche al corteo funebre. Il papà: «Non meritava questa fine», la mamma ha un malore. Ne parlano su altre fonti

Funerali Ilaria Sula, sindaco Terni: "Ergastolo per chi ha ucciso Ilaria Sula" - (LaPresse) - "Ergastolo. Non voglio nemmeno immaginare il dolore della famiglia di questa ragazza, che ha trovato sulla sua strada un diavolo, ... (stream24.ilsole24ore.com)

Ilaria Sula, i funerali: bara e rose bianche per l'addio alla studentessa uccisa dall'ex. Fiori, cartelli e striscioni nella casa di famiglia - Tremila persone hanno accompagnato fino al cimitero di Terni il feretro di Ilaria Sula, la studentessa uccisa a Roma dall'ex fidanzato reo confesso Mark Samson. Ad attendere la bara due ali ... (msn.com)

I destini delle ragazze uccise per un no - Anche Stefano Argentino per ferire a morte ... La Sapienza, omaggio a Ilaria Sula Colpiscono le parole delle amiche di Ilaria, così simili a quella della mamma di Sara: «Lei era la luce, ora ... (repubblica.it)