Ilaria Sula La Sapienza sospende tutte le lezioni per la studentessa uccisa dall’ex fidanzato

Ilaria Sula si terranno oggi, 7 aprile, a Terni. L’Università La Sapienza di Roma ha annunciato lo stop a tutte le attività didattiche a partire dalle ore 11.00 per l’intera giornata, in occasione dell’ultimo saluto alla studentessa 22enne dell’ateneo vittima di femminicidio. La decisione è stata presa per permettere alla comunità universitaria di partecipare al funerale della ragazza e un momento di riflessione sul tema della violenza contro le donne. In segno di lutto, le bandiere dell’ateneo saranno issate a mezz’asta. «La Sapienza tutta si unisce nel dolore per la prematura perdita di Ilaria, esprimendo profonda vicinanza alla sua famiglia, ai suoi cari, alle sue colleghe e ai suoi colleghi e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragica vicenda», si legge in una nota ufficiale dell’università. Leggi su Open.online I funerali disi terranno oggi, 7 aprile, a Terni. L’Università Ladi Roma ha annunciato lo stop ale attività didattiche a partire dalle ore 11.00 per l’intera giornata, in occasione dell’ultimo saluto alla22enne dell’ateneo vittima di femminicidio. La decisione è stata presa per permettere alla comunità universitaria di partecipare al funerale della ragazza e un momento di riflessione sul tema della violenza contro le donne. In segno di lutto, le bandiere dell’ateneo saranno issate a mezz’asta. «Latutta si unisce nel dolore per la prematura perdita di, esprimendo profonda vicinanza alla sua famiglia, ai suoi cari, alle sue colleghe e ai suoi colleghi e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragica vicenda», si legge in una nota ufficiale dell’università.

