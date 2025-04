Lapresse.it - Ilaria Sula, la madre di Mark Samson confessa: “Ho ripulito la scena del crimine”

LadiAntony, il 23enne reo confesso del femminicidio dell’ex fidanzata, è stata interrogata dagli inquirenti. La donna, indagata da sabato scorso per concorso in occultamento di cadavere, hato di aver aiutato il figlio.La confessione delladi“Ho aiutato mio figlioa ripulire dal sangue ladel”. Questa è stata la confessione di Nors Man Lapaz che conferma quanto emerso durante le indagini. La donna ha risposto alle domande del pm e degli investigatori, assistita dai suoi legali. L’avvocato difensore del killer intanto ha annunciato che chiederà una perizia psichiatrica per il suo assistito. Gip: “aggredita e uccisa brutalmente”“è stata aggredita brutalmente da una persona di cui lei si fidava mediante l’utilizzo di un coltello da cucina, per poi essere riposta in una valigia e gettata in un dirupo“.