Ilaria Sula la madre di Marc Samson sotto interrogatorio A Terni i funerali della 22enne uccisa

madre di Mark Antony Samson, il 23enne reo confesso del femminicidio della studentessa Ilaria Sula, è sotto interrogatorio in Questura a Roma. La donna, come conferma Fabrizio Gallo, l’avvocato del 23enne arrestato per l’omicidio di Ilaria Sula, è indagata per concorso in occultamento di cadavere. La donna dopo aver sentito le urla della 22enne in camera da letto sarebbe entrata nella stanza e avrebbe scoperto che il figlio aveva appena ucciso l’ex fidanzata. Quindi avrebbe aiutato il figlio a ripulire la scena del delitto avvenuto nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano a Roma. Il giovane, nel corso della sua confessione, ha affermato di “avere fatto tutto da solo” ma sulla ricostruzione fornita dall’indagato gli inquirenti hanno da subito nutrito dubbi. La donna secondo quanto detto dal figlio nelle ore successive al fermo, si trovava nell’appartamento al momento dell’aggressione. Ilfattoquotidiano.it - Ilaria Sula, la madre di Marc Samson sotto interrogatorio. A Terni i funerali della 22enne uccisa Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ladi Mark Antony, il 23enne reo confesso del femminicidiostudentessa, èin Questura a Roma. La donna, come conferma Fabrizio Gallo, l’avvocato del 23enne arrestato per l’omicidio di, è indagata per concorso in occultamento di cadavere. La donna dopo aver sentito le urlain camera da letto sarebbe entrata nella stanza e avrebbe scoperto che il figlio aveva appena ucciso l’ex fidanzata. Quindi avrebbe aiutato il figlio a ripulire la scena del delitto avvenuto nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano a Roma. Il giovane, nel corsosua confessione, ha affermato di “avere fatto tutto da solo” ma sulla ricostruzione fornita dall’indagato gli inquirenti hanno da subito nutrito dubbi. La donna secondo quanto detto dal figlio nelle ore successive al fermo, si trovava nell’appartamento al momento dell’aggressione.

