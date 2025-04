Ilaria Sula indagata la madre di Mark Samson

indagata per concorso in occultamento di cadavere la madre di Mark Antony Samson, il 23enne reo confesso del femminicidio della studentessa originaria di Terni, Ilaria Sula. Il delitto è avvenuto a Roma, in un appartamento di via Homs, il 26 marzo scorso. Secondo le ricostruzioni, la madre dell'assassino, dopo aver sentito le urla della 22enne, sarebbe entrata in camera da letto trovandola priva di vita. La donna avrebbe poi aiutato il figlio a ripulire la scena del delitto. Lunedì alle ore 14 verrà interrogata negli uffici della Sezione omicidi della Squadra mobile della Questura di Roma.

Indagata la madre di Samson. "Ha aiutato a pulire il sangue" - È accusata di concorso in occultamento di cadavere e in omicidio. Ha sentito l'urlo della 22enne e l'ha trovata morta ... (msn.com)

Femminicidio Ilaria Sula, “la madre di Mark Antony Samson è indagata per concorso in occultamento di cadavere” - La donna avrebbe aiutato il figlio anche a ripulire la scena del delitto avvenuto nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano a Roma ... (ilfattoquotidiano.it)

Ilaria Sula, la madre di Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere - La madre di Mark Antony Samsun indagata per concorso in occultamento di cadavere: avrebbe aiutato il figlio a ripulire la scena del delitto ... (fanpage.it)