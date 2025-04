Ilaria Sula il padre | Ora giustizia mia figlia non meritava questa fine

figlia Ilaria che ora sta su in cielo, non meritava questa fine perché era veramente una figlia d’oro, un angelo. Chiediamo giustizia e ringraziamo la polizia italiana”. Così Flamur Sula, il papà di Ilaria, al termine della cerimonia funebre della figlia che si è tenuta al cimitero di Terni, dove la famiglia, di origini albanesi, viveva da anni. Alla domanda di cosa ne pensasse della madre di Samson, indagata per concorso in occultamento di cadavere, l’uomo ha preferito non rispondere. Lapresse.it - Ilaria Sula, il padre: “Ora giustizia, mia figlia non meritava questa fine” Leggi su Lapresse.it “Siamo qui per salutare per l’ultima volta miache ora sta su in cielo, nonperché era veramente unad’oro, un angelo. Chiediamoe ringraziamo la polizia italiana”. Così Flamur, il papà di, al termine della cerimonia funebre dellache si è tenuta al cimitero di Terni, dove la famiglia, di origini albanesi, viveva da anni. Alla domanda di cosa ne pensasse della madre di Samson, indagata per concorso in occultamento di cadavere, l’uomo ha preferito non rispondere.

A Terni i funerali di Ilaria Sula. La madre di Mark Samson indagata per occultamento di cadavere. Ilaria Sula, il padre: "Ora giustizia, mia figlia non meritava questa fine" - LaPresse. L'addio a Ilaria Sula, più di tremila persone ai funerali. Dalla folla: 'Ergastolo'. Folla di gente ai funerali di Ilaria Sula tra fiori e striscioni, il padre: "Ora giustizia". E il sindaco Bandecchi invoca l'ergastolo. Funerali Ilaria Sula a Terni, la madre ha un malore all'arrivo del feretro: il padre si scaglia contro Samson. Padre Ilaria chiede giustizia, marcisca in carcere. Ne parlano su altre fonti

Padre Ilaria chiede giustizia, marcisca in carcere - Ha chiesto "giustizia" la famiglia di Ilaria Sula e lo ha fatto per bocca del padre Flamur al termine del funerale celebrato a Terni. "Deve marcire in carcere" ha affermato riferendosi a chi l'ha ucci ... (msn.com)

Ilaria Sula, il padre: “Ora giustizia, mia figlia non meritava questa fine” - "Siamo qui per salutare per l’ultima volta mia figlia Ilaria che ora sta su in cielo, non meritava questa fine perché era veramente una figlia d'oro, un ... (msn.com)

Ilaria Sula, il padre: “La aspettavamo a casa, ma era già morta. Lui non può aver agito da solo” - Distrutto dal dolore, Florian Sula affida al legale pensieri, riflessioni e ricordi. E una richiesta: “Voglio giustizia” ... (repubblica.it)