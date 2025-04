Ilaria Sula il grido del padre | Non meritava questa fine Mark deve marcire in carcere

Ilaria. Flamur Sula ha rivolto soltanto poche parole con i giornalisti al termine del corteo funebre che oggi pomeriggio ha stretto l’intera città di Terni attorno alla sua famiglia per l’ultimo. Ternitoday.it - Ilaria Sula, il grido del padre: “Non meritava questa fine. Mark deve marcire in carcere” Leggi su Ternitoday.it Silenzioso, quasi sempre accanto alla moglie Gezime, lo sguardo fisso sulla bara bianca della figlia. Flamurha rivolto soltanto poche parole con i giornalisti al termine del corteo funebre che oggi pomeriggio ha stretto l’intera città di Terni attorno alla sua famiglia per l’ultimo.

