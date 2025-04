Ilaria Sula il giallo | indagata la madre dell' ex fidanzato killer

Ilaria, uccisa a Roma dall'ex fidanzato. Ascolata dai pm, la madre del ragazzo è indagata per concorso in occultamento di cadavere. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe sentito le urla di Ilaria mentre Samson la accoltellava; poi lo avrebbe aiutato a ripulire la scena del delitto e a nascondere il corpo Tgcom24.mediaset.it - Ilaria Sula, il giallo: indagata la madre dell'ex fidanzato killer Leggi su Tgcom24.mediaset.it Svolta nelle indagini sull'omicidio di, uccisa a Roma dall'ex. Ascolata dai pm, ladel ragazzo èper concorso in occultamento di cadavere. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe sentito le urla dimentre Samson la accoltellava; poi lo avrebbe aiutato a ripulire la scena del delitto e a nascondere il corpo

