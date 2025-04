Lanazione.it - Ilaria Sula, i funerali a Terni: la madre ha un malore. Bara bianca coperta di fiori, il dolore degli amici

, 7 aprile 2025 – Unadi rose bianche e rosse. È partito dalla casa di viale dello Stadio ail corteo funebre che porta il feretro di, la studentessa di 22 anni uccisa dall’ex fidanzato a Roma, fino al cimitero comunale. L’uscita dellaè stata accompagnata da un lungo applauso delle diverse centinaia di persone, trae parenti, arrivate per dare l’ultimo saluto a. In testa al lungo corteo, a cui partecipano centinaia di persone tra cui moltissimi giovani, i familiari della ragazza. In mano molti partecipanti, commossi, hanno rose bianche, come il cuscino sulladella giovane. Dietro allauna ragazza alza tra la folla una foto il cui la giovane vittima appare sorridente. Il feretro è arrivato nella sua casa dipoco dopo le ore 13.