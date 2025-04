Liberoquotidiano.it - Ilaria, dramma nel dramma: cos'è successo al funerale

Unnel. Oggi, lunedì 7 aprile, si sono svolti i funerali diSula, la giovane studentessa di 22 anni uccisa e rinchiusa in una valigia dall'ex fidanzato reo confesso Mark Anthony Samson. "Pere per tutte le altre vittime. Basta violenze sulle donne", così recitano gli striscioni apparsi accanto al recinto della casa della ragazza. Il feretro è stato accolto da diverse decine di persone. Tutti commossi. Alle 14:00 è partito il corteo funebre diretto al cimitero comunale. Proprio durante illa mamma diha avuto un malore. All'arrivo la donna, scesa da un'auto che seguiva il feretro, sorretta da alcuni parenti, si è fermata davanti al carro funebre pronunciando il nome della figlia, e si è sentita male. La mamma di, perciò, è stata portata in casa, dove è stato poi trasportato anche il feretro, sovrastato da un cuscino di rose bianche.