Il whisky esente dai contro-dazi UE | annuncio di Antonio Tajani a Vinitaly

Il whisky è fuori dalla lista dei contro-dazi previsti dall'Unione Europea. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al presidente di Unione italiana vini (Uiv), Lamberto Frescobaldi, oggi a Vinitaly. "Desidero ringraziare anche a nome di Unione italiana vini il ministro per aver accolto e portato a termine con successo un'istanza di fondamentale importanza per il nostro settore", ha sottolineato il presidente Frescobaldi. Le tariffe aggiuntive sugli spiriti americani erano state inizialmente annunciate dall'Unione Europea e congelate dopo la minaccia di ritorsione con dazi al 200% da parte di Trump.

