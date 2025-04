Il Welfare in provincia di Caserta a Santa Maria Capua Vetere si incontrano gli ambiti territoriali

Welfare in provincia di Caserta: esperienze e prospettive" è il tema dell'incontro territoriale in programma il giorno 10 aprile 2025 ore 15 presso il Museo Civico del Risorgimento di Santa Maria Capua Vetere. Un incontro promosso dal Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito territoriale C08 e da A.Di.P.S. Associazione di dirigenti delle politiche sociali della Campania per condividere esperienze, buone pratiche e sfide per il futuro alla luce della profonda trasformazione del Welfare.Dopo i saluti istituzionali degli organi di vertice del Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito territoriale C08, Antonio Raiano, Presidente dell'Assemblea, e Davide Fumante, Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché della Presidente del Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Campania, Sissj Flavia Pirozzi, l'incontro si apre con la relazione di Carmine De Blasio, presidente A.

