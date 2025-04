Il Tre torna col suo nuovo singolo "Cani randagi".

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 7 apr. (askanews) – Dopo la partecipazione a Sanremo 2024 con il“Fragili”, certificato disco di Platino con oltre 29 milioni di streaming solo su Spotify, e la recentissima collaborazione con Fabrizio Moro per il brano “Prima di domani”, sta perre Il Tre. Infatti, il rapper romano capace di raccontare i sogni, le fragilità e le difficoltà di un’intera generazione, annuncia oggi il suointitolato “”, in uscita venerdì 11 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali per Warner Music Italy. “” è unche scava nel cuore dei sentimenti più complessi. Con una scrittura semplice, ma capace di arrivare dritta al cuore di chi ascolta, Il Tre racconta la fine di un amore in un mix di nostalgia, dolore e accettazione. Il brano, prodotto da GRND, tra i più apprezzati producer della nuova scena italiana, unisce il rap a sonorità pop.