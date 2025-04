Liberoquotidiano.it - Il TgEconomia spopola coi dazi

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Tg1 Economia). La questione deiha dimostrato che l'informazione economico-finanziaria dev'essere un asse portante del servizio pubblico. Tornano quindi estremamente utili spazi autorevoli come Tg1 Economia (ma anche Piazza Affari curata dalla TGR Lombardia e in onda nel pomeriggio su Rai 3) che si sforzano di parlare di temi spesso algoritmici rendendoli accessibili al grande pubblico. La rubrica economica del Tg1 da settembre 2022 è fissa in chiusura dell'edizione delle 13:30. Stabilmente sopra il 20% di share, nella settimana appena chiusa ha raggiunto anche picchi del 22%. Si parla dima non solo, pure dati Istat sui consumi degli italiani, fatturati del turismo italiano e città più ambite, italiani e acquisti digitali, potere d'acquisto delle famiglie e gli aggiornamenti dalla Borsa di Milano, attualmente nell'occhio del ciclone dopo il Liberation Day di Trump.