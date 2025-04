Il tempo che ci vuole | il rapporto padre-figlia nella cinefila autobiografia di Francesca Comencini – Recensione

Francesca cresce insieme a suo padre, il famoso regista Luigi Comencini, e fa spesso visita ai set sui quali questi lavora. Le rimarranno particolarmente impresse le riprese della miniserie Le avventure di Pinocchio, un grande classico entrato nell'immaginario comune del nostro Paese.In Il tempo che ci vuole per la bambina non è semplice crescere con un genitore così celebre e autoritario, ma a legarli è soprattutto il grande amore per il cinema. Passano gli anni e Francesca diventa una ragazza ribelle, entrando negli ambienti anarchici e cominciando a far uso di droghe. La sua tossicodipendenza rischia di compromettere il rapporto tra loro, che diventa sempre più teso, ma l'uomo farà di tutto per aiutarla ad uscire da quel brutto giro.Il tempo che ci vuole, Recensione: senza fineFrancesca Comencini firma questo film autobiografico nel quale mette a nudo il complesso e stratificato rapporto con il padre, senza paura di toccare fasi sensibili del suo passato e di richiamare opere entrate nella storia della televisione italiana, come quando si "aggira" nel dietro le quinte dell'iconico adattamento da Collodi che ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori.

