Lettera43.it - Il Sole 24 Ore, depositate le liste dei candidati per il cda e il collegio sindacale

In vista dell’assemblea ordinaria degli azionisti de Il24 Ore, prevista in unica convocazione per il 30 aprile, sono state regolarmenteledeiper il rinnovo del consiglio di amministrazione e del. L’azionista di maggioranza Confindustria, che detiene il 71,718 per cento del capitale sociale con diritto di voto, ha proposto per il cda: Maria Carmela Colaiacovo, Secondina Giulia Ravera, Franca Brusco, Gaia Griccioli, Federico Silvestri, Martina Cecchi, Sergio Gianfranco Luigi Maria Dompe’, Maurizio Stirpe, Paolo Scudieri, Francesco Somma e Paolo Mascarino. La lista alternativa presentata dall’azionista Giornalisti Associati, che possiede una quota pari al 5,027 per cento, include Luca Dondi dall’Orologio e Tommaso Maurizio Cannone.LEGGI ANCHE: Gruppo24 Ore, Orsini per la presidenza ha una candidata preferitaLe nomine per ilproposti dai Giornalisti associati e da ConfindustriaAnche per quanto riguarda il, sono state presentate due distinte proposte.