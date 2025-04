Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi porta sulle spalle la bara di Ilaria Sula la studentessa ventiduenne uccisa dal suo ex fidanzato

sindaco di Terni Stefano Bandecchi porta a spalla la bara di Ilaria Sula mentre vengono fatti volare in cielo palloncini rossi e bianchi. Leggi anche › Il grido delle studentesse contro i femminicidi: «Ci vogliamo vive e libere» iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Funerali di Ilaria Sula, il sindaco di Terni Bandecchi porta a spalla il feretro iO Donna. Iodonna.it - Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi porta sulle spalle la bara di Ilaria Sula, la studentessa ventiduenne uccisa dal suo ex fidanzato. Leggi su Iodonna.it Ildia spalla ladimentre vengono fatti volare in cielo palloncini rossi e bianchi. Leggi anche › Il grido delle studentesse contro i femminicidi: «Ci vogliamo vive e libere» iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Funerali di, ildia spalla il feretro iO Donna.

Funerale Ilaria Sula, Stefano Bandecchi porta il feretro della giovane uccisa: «Speriamo che la giustizia italiana non ci inondi di parole inutili come "perdono"». Funerali Ilaria Sula, sindaco Terni: "Ergastolo per chi ha ucciso Ilaria Sula". Funerali Ilaria Sula, Stefano Bandecchi porta la bara a spalla e chiede l'ergastolo per Mark Samson: "Diavolo". Funerali Ilaria Sula a Terni: il sindaco Bandecchi grida: “Ergastolo”. La folla lo segue a gran voce. Dalla folla 'ergastolo' durante il funerale di Ilaria a Terni. Terni, Stefano Bandecchi: “Manovra della giunta regionale devastante e gestita con incompetenza”. Ne parlano su altre fonti

Dalla folla ‘ergastolo’ durante il funerale di Ilaria a Terni - (ANSA) - TERNI, 07 APR - Ha gridato "ergastolo" quando il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha accennato al perdono, ... (msn.com)

Terni. Ilaria Sula, in tremila al corteo funebre. Durante la cerimonia in tanti gridano la parola ergastolo - TERNI È arrivato al cimitero di Terni, accompagnato da un lungo corteo di circa 3mila persone, il feretro di Ilaria Sula, uccisa a Roma dall'ex fidanzato reo confesso. In testa ... (msn.com)

Funerali Ilaria Sula, sindaco Terni: "Ergastolo per chi ha ucciso Ilaria Sula" - (LaPresse) - "Ergastolo. Non voglio nemmeno immaginare il dolore della famiglia di questa ragazza, che ha trovato sulla sua strada un diavolo, ... (stream24.ilsole24ore.com)