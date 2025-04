Lanazione.it - Il semaforo della Due Mari nel mirino: “E’ pericoloso”. Incidente: 4 auto coinvolte

Leggi su Lanazione.it

Siena, 7 aprile 2025 – Una situazione pericolosa. E ancora: non ci sono indicazioni. Quelè stato messo proprio dietro una curva, non c’è visuale. Così continueranno ad accadere incidenti. Una pioggia di lamentele sono cadute – nuovamente – sul trattoSiena-Grosseto interessato da una frana. Dove dopo il monitoraggio per capire che intervento effettuare scattano le opere di ripristino. Una sezione di carreggiata, come dimostrano le foto che pubblichiamo, molto critica. Da un lato per via delle opere del raddoppio, dall’altro perché è molto trafficata. Lunedì scorso al chilometro 47+700 si è verificato un bruttonel quale sono rimastequattro macchine. Nessuno si è fatto male, fortunatamente, certo qui non si viaggia a velocità elevatissima visti i limiti.